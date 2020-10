Domenico POZZOVIVO (NTT)

Per adesso sta andando tutto bene, la squadra mi sta supportando benissimo. Penso che sia realistico sognare un gradino del podio. Ero venuto con l’idea di tornare a fare una classifica da primi 10, poi le situazioni che si sono verificate e la mia condizione mi fanno sperare in un podio. Ora sono vicino alla maglia rosa, domani penso che sarò lontano. Magari, in un giorno buono di montagna le gerarchie del Giro potranno cambiare. Almeida sta andando forte? Lui mi sembra addirittura in crescita da quanto ho visto questa settimana. Mi sembra sicuro e la squadra è molto forte, anche oggi era quella con 2-3 uomini là davanti. Domani avrà una cronometro abbastanza dalla sua parte, ma poi ci saranno delle montagne da superare. Meteo? Sto monitorando le previsioni di settimana prossima. C’è una tendenza al fatto che le temperature possano aumentare. Non è scontato, ma sembra che questa sia la tendenza

Cosa accadrà nella crono?

Fare il confronto con la prima crono è difficile perché Almeida è partito in condizioni di vento assolutamente diverse dagli altri e faccio fatica a dare un valore assoluto a quella prova, che è stata comunque di altissimo livello. Penso che su una crono lunga, ma vallonata come quella di domani potrei aspettarmi di perdere sul minuto

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

L’obiettivo era la vittoria di tappa. La mia squadra se la sarebbe meritata, ma alla fine il risultato è stato buono. Sono nuovamente grato alla mia formazione, fanno sempre un grandissimo lavoro. Fanno sempre di tutto per me. Oggi sono andato vicino alla vittoria, ma non è stato abbastanza. Domani ci aspetta una cronometro impegnativa, sicuramente darò il massimo

Diego ULISSI (UAE Emirates)

Sono contentissimo di questo successo, onestamente non mi aspettavo di vincere due tappe in quest’edizione. Sto molto bene e da quando è ripresa la stagione sto andando veramente fortissimo. Devo ringraziare Valerio Conti che ha fatto la selezione in salita, è stato fondamentale perché volevamo staccare i velocisti per giocarci il successo e grazie al suo lavoro ci siamo riusciti. Poi devo ringraziare anche McNulty che nel finale è stato fantastico e mi ha lanciato benissimo

