-6a tappa: Brent BOOKWALTER (Mitchelton Scott) non partito per una frattura vertebrale;

-8a tappa: Sean BENNETT (Education First) non partito a causa di una frattura allo scafoide del polso sinistro;

-9a tappa: Rudy BARBIER (Israel): non partito per problemi di stomaco;

-10a tappa: Lawson CRADDOCK (Education First): non partito per tornare gli Stati Uniti per assistere alla nascita del figlio;