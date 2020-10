Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Sagan: "Ho scritto la storia? Bene, ma sono stanco. E domani..."

GIRO D'ITALIA - Peter Sagan è ovviamente felice per essere riuscito a tornare alla vittoria, vittoria che mancava da 461 giorni. Ma domani è un altro giorno e lo slovacco vuole provare a conquistare la volata di Rimini per rientrare nella corsa per la maglia ciclamino.

00:03:14, 265 Visualizzazioni, 26 minuti fa