Peter SAGAN (Bora Hansgrohe)

La squadra ha fatto un ottimo lavoro oggi per controllare la fuga e impostare tutto per il finale ma, purtroppo, dopo l’ultima curva mi sono trovato in una posizione sfavorevole e non sono riuscito a partire per lo sprint

Arnaud DÉMARE (Groupama-FDJ)

È stato magnifico! Effettivamente lo sprint era difficilissimo. A circa 2 km dal traguardo ero a limite, ma sapevo che la pendenza sarebbe diminuita. Ho perso qualche posizione in gruppo, ma ho pensato che avrei potuto recuperare. A 800 metri ho seguito gli Astana e sono stato poi sostenuto dalla mia squadra. Ai 500 metri ho pensato che era il momento giusto per partire. È stato veramente magnifico. Ringrazio la mia squadra che mi ha guidato in maniera perfetta. Oggi ho potuto sollevare le braccia senza dover aspettare il fotofinish

Michael MATTHEWS (Sunweb)

Oggi è stata una bella giornata, con un inizio più facile di quanto ci aspettassimo. Abbiamo tenuto la posizione nel gruppo con la squadra, come stiamo facendo da tutto il Giro. Abbiamo tenuto Kelderman fuori dai guai per la maggior parte della tappa. Arrivando nel finale la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Denz, Haga e Hamilton sono arrivati bene ai 4 km, poi da lì in poi c'è stato il tratto più frenetico. È stato un finale piuttosto strano, ho avuto un buon supporto da Oomen e sono stato messo in una buona posizione per sprintare fino al 2° posto. Tutto sommato sono contento della giornata e delle sensazioni, sono state di nuovo migliori rispetto a ieri e continueremo a lottare per la vittoria di tappa

João ALMEIDA (Deceuninck Quick Step)

Ho avuto un problema con la radio che non andava bene e per non correre rischi ci siamo spostati per sistemarla e per questo avevo la maglia completamente aperta. Sono stato tamponato da un corridore che veniva da dietro e sono caduto, ma è andata bene 3 non mi sono fatto nulla. Maglia rosa ancora per qualche giorno? È davvero speciale portarla e spero di poterla indossare ancora qualche altro giorno. Ci sto prendendo gusto

Pericoli di ventagli per domani?

Non sono preoccupato del vento, a suo modo è anche divertente e rende una tappa più accesa. Poi io ho una squadra forte che sa correre nel vento e che mi starà vicino

