Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Sagan show: "Ho dormito meglio dopo la vittoria? Io dormo sempre bene"

GIRO D'ITALIA - Felicissimo Peter Sagan dopo il successo di Tortoreto, ma lo slovacco prova a dire che non era sotto pressione: "Sotto pressione perché non vincevo da più di un anno? No, la pressione non esiste, è una cosa che ci si crea nella testa".

