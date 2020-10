Peter Sagan ritorna alla vittoria, vittoria che mancava nel suo palmarès dal 10 luglio 2019. Era il Tour de France, la tappa di Colmar, e da allora è passata una vita se consideriamo proprio la storia dello slovacco che in carriera ha portato a casa 114 vittorie, tra queste anche 3 edizioni del Mondiale. Dopo 461 giorni si è rotto quindi il digiuno del corridore della Bora Hansgrohe anche se, i quattro mesi di stagione ferma per covid, hanno sicuramente influito in queste statistiche.

Sagan fa festa: rivivi la sua vittoria dopo 461 giorni di digiuno

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: ritiri, abbandoni e squalifiche 2 ORE FA

Sagan non era però il solo che cercava una vittoria da tanto tempo. C'è anche il nostro Vincenzo Nibali che non vince dal luglio 2019 (444 giorni senza vittoria), come il nostro Elia Viviani (388 giorni senza vittoria) che non alza le braccia al cielo dal Giro di Slovacchia 2019. Per non parlare di corridori come Fabio Aru, Mark Cavendish, Romain Bardet e Chris Froome.

Sagan può tornare a festeggiare e pensare, perché no, alla maglia ciclamino del Giro d'Italia. Il successo di Tortoreto lo rimette infatti in gioco per la vittoria della classifica a punti, ora che si trova a 20 punti da Démare. In carriera sono 17 le vittorie nei Grandi Giri per il corridore della Bora Hansgrohe che dopo 14 successi al Tour e 2 alla Vuelta ha rinnovato la propria bacheca. Entra così nel club di quei corridori che hanno vinto in tutti i Grandi Giri, anzi è proprio il 100° corridore nella storia a farlo.

Corridori che hanno vinto in tutti i Grandi Giri

Corridore Vittorie nei GG Mark Cavendish 48 André Greipel 22 Peter Sagan 17 Alejandro Valverde 17 Vincenzo Nibali 15 Chris Froome 14

*Corridore in attività

Vince Sagan! Magrini si scatena e gli manda un bacio

Avrà perso un po' di colpi in volata, ma resta sicuramente uno dei corridori più importanti di questa epoca. Basti pensare che è il terzo per successi vinti nei Grandi Giri tra i corridori ancora in attività dopo Mark Cavendish e André Greipel.

Sagan: "Ho scritto la storia? Bene, ma sono stanco. E domani..."

Giro d'Italia Numero sotto l'arcobaleno per Sagan! Fuglsang perde 1'15'' da Nibali 5 ORE FA