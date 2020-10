Diego ULISSI (UAE Emirates)

Quando ho visto che andavamo troppo piano ho detto a Conti di accelerare per far sì che i velocisti si stancassero. Siamo stati perfetti, sono contento per la mia settima vittoria al Giro. Gli scorsi anni ho vinto tappe altrettanto belle, ma quando batti i più forti come successo oggi è qualcosa di davvero straordinario

Giro d'Italia Tutte le classifiche dopo la 2a tappa del Giro 6 ORE FA

Ulissi, capolavoro ad Agrigento: rivivi il suo arrivo

Peter SAGAN (Bora Hansgrohe)

Penso che avrei potuto fare di meglio. Quando ho raggiunti i due di testa, lo sforzo previsto per rientrare è stato troppo grande, sapevo che sarei stato peggio per lo sprint. Ho fatto del mio meglio, ma Diego Ulissi è stato il più forte. È stata una salita molto difficile. Sono andato al massimo dall’inizio alla fine. È abbastanza strano avere la maglia del miglior scalatore

Vincenzo NIBALI (Trek Segafredo)

Ci aspettavamo questo calore nel mese di ottobre in Sicilia. Oggi abbiamo passato una buona tappa, il Giro è ancora molto lungo. Per noi uomini di classifica il Giro inizia ogni giorno perché può succedere qualcosa anche nelle tappe sulla carta più semplici

Domani sarà una tappa di quelle importanti, in passato era difficile trovare tappe così difficili alla terza giornata. Ho riprogrammato la stagione come quando riparti a gennaio. Per me la Tirreno-Adriatico è stata un passaggio abbastanza difficile perché è stata la prima corsa a tappe dopo il lockdown. Certo ho fatto tutte le gare di avvicinamento di un giorno, ma non è come le corse di dieci giorni che ti danno il colpo di pedale, la condizione e la resistenza. Ho sofferto tantissimo alla Tirreno, poi una volta che ne sono uscito ho capito che stavo crescendo e al Mondiale ho iniziato a sentire che stavo bene. Mi sono avvicinato al Giro d’Italia come ho fatto in passato

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2020? Vincenzo Nibali Geraint Thomas Steven Kruijswijk Simon Yates Jakob Fuglsang Rafal Majka Wilco Kelderman

Jakob FUGLSANG (Astana)

Oggi abbiamo perso Vlasov, è stata la sua prima partecipazione e anche lui era in ottima forma. È un vero peccato che dopo López ora perdiamo anche lui, ma non possiamo farci niente. Gli auguro una pronta guarigione. Quella di oggi è stata la prima tappa in linea, come sempre abbastanza nervosa e alla fine veloce. Boaro ha fatto un ottimo lavoro e ha tenuto alto il ritmo lanciandomi in posizione perfetta per il finale. Sono abbastanza soddisfatto del mio risultato, ma domani ci sarà l’arrivo sull’Etna. Sarà il primo arrivo in salita e sarà sicuramente una dura battaglia fino al vulcano

Giro da dimenticare per l'Astana: si ritira anche Vlasov

Filippo GANNA (Ineos Grenadiers)

Oggi è stata una giornata importante, ho avuto un grande team a disposizione e devo ringraziare tutti per avermi protetto da tutti i pericoli. Siamo riusciti a mantenere la maglia. Domani so già quello che mi aspetta e sarò pienamente a supporto di Geraint Thomas. Domani sarà dura tenere la maglia rosa, io mi metterò a disposizione di Thomas. Avrei voluto che la tappa di oggi durasse di più, c’era tanto calore del pubblico e lo ringrazio

"Giro 360", tappa 2: Ulissi vittoria, Ganna rosa e l’Italia fa baldoria

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 6 ORE FA