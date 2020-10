Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Sagan: "Volata? Non so se ci sarà, io però ho studiato il finale"

Tappa per velocisti e si prepara anche Peter Sagan che però avverte, non sarà una tappa semplice. Lui ha studiato il percorso e soprattutto i pericoli della frazione, insidie nelle curve, discese e l’incognita vento. L’obiettivo della Bora è comunque quello di proteggere Majka e se ci sarà l’occasione in volata, Sagan sarà pronto.

00:01:56, 2 Visualizzazioni, 5 minuti fa