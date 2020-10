Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Salto di catena per Guerreiro, Visconti in solitaria al GPM

GIRO D'ITALIA - Che sfida tra Giovanni Visconti e Ruben Guerreiro, entrambi in fuga per i punti della classifica scalatori. Al terzo GPM il siciliano passa per primo grazie ad un salto di catena per il portoghese. Per ora, siamo 2 a 1 per Visconti.

