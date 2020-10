In questo caso si dice, cornuto e mazziato. Fabio Aru avrebbe dovuto partecipare alla Vuelta, ma la squadra ha deciso di non convocare il sardo per la tre settimane spagnola visto il rendimento molto deludente all'ultimo Tour. Non solo, essendo in scadenza di contratto, l'UAEha deciso di separarsi dal vincitore della Vuelta 2015, mettendo fine ad un capitolo avaro di successi.

Ma Fabio Aru, a questo punto, tornerà a correre? È quello che si chiedono in tanti, visto che l'ultimo successo del sardo è datato 2017, in un Tour che peraltro fu molto speciale per lui. Una vittoria di tappa a La Planche des Belles Filles, due giorni in maglia gialla e il 5° posto finale nella generale. Da allora, però, non abbiamo più visto l'Aru che abbiamo conosciuto. Tra problemi fisici e qualche problema di natura psicologica visto che ha faticato a rientrare in corsa.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 8 ORE FA

Quando Fabio Aru vinse a La Planche des Belles Filles staccando anche Froome: Ajò!

A parlarne è direttamente Beppe Saronni, il team manager dell'UAE, colui che gli ha appena chiuso una porta. Il perché? È Aru che deve fare chiarezza dentro di sé prima di tutto.

Aru? Penso che in questo momento non sia importante capire dove andrà o se resterà. Non ci sono le condizioni per ragionare su questa eventualità. Il problema principale è capire se Fabio riesca a ritrovarsi e a ritornare quel corridore che volevamo e ci aspettavamo. Questa è la sua aspettativa e quella dei suoi tifosi. Speriamo sia così, ormai ha una certa esperienza e ora i suoi problemi li conosce bene. Mi auguro di cuore possa risolverli e possa tornare a quello che era qualche anno fa. [Saronni a Radio Rai]

Problemi fisici o mentali? Li conosce lui, noi abbiamo cercato di capirli. Lui li sa, deve fare una grande riflessione, mettere assieme le idee e soprattutto capire cosa vuole fare per rimediare. Io ho la speranza che torni a fare buone cose

Aru, giornata nera: si stacca, manda a quel paese la moto e si ritira

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: ritiri, non partenti e squalificati 9 ORE FA