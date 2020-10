Si parte subito forte per cercare la fuga di giornata, ma il gruppo vigila con attenzione. La fuga buona parte solo all'affrontare della prima salita, il Forcella Valbona di 1a categoria. All'attacco vanno 19 uomini, molti dei quali potrebbero fungere da appoggio ai propri capitani in caso di azione nel finale. Geoghegan Hart manda Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), per McNulty c'è Diego Ulissi (UAE Emirates), per Fuglsang c'è Óscar Rodríguez (Astana), per Pello Bilbao c'è Pernsteiner (Bahrain McLaren), mentre Pozzovivo ha addirittura tre uomini: Meintjes, Gebreigzabhier e O'Connor (NTT). Niente da fare per Nibali che aveva provato a mandare Conci in avanscoperta, ma si è rialzato poco dopo. In fuga anche De Gendt e Vanhoucke (Lotto Soudal), Carretero, Sepulveda, Cataldo e Villella (Movistar), Frankiny (Groupama-FDJ), Zakarin e de la Parte (CCC), Hansen (Cofidis) e Ruben Guerreiro (Education First) che lascia Visconti in gruppo e si va a prendere i punti dei GPM. Il portoghese fa suo il primo GPM e il secondo di Monte Bondone, portandosi a +50 su Visconti.