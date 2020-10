È una tappa che fondamentalmente non ha detto nulla, ma che ci ha fatto già capire cosa accadrà domenica nella frazione di Roccaraso. Il gruppo maglia rosa lascia andare la fuga e sono quindi in 6 a giocarsi la vittoria di tappa: vincono gli Israel in superiorità numerica, con Dowsett che sceglie il momento giusto per partire e amministra così il proprio vantaggio nello strappetto finale del circuito di Vieste. Niente da fare per i nostri Salvatore Puccio e Simone Ravanelli che erano riusciti ad entrare nella fuga. Dietro si procede tranquillamente fino allo sprint per il 7° posto, vinto da Matthews su Gaviria. In gruppo però c'è stata qualche scaramuccia tra Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang, con la Trek Segafredo a provare un mini allungo in discesa dopo la foratura del danese. Fuglsang è poi riuscito a rientrare nel plotone, ma ha dovuto faticare disperdendo altre energie dopo i ventagli del giorno prima. Nibali ha lanciato la sfida: il corridore dell'Astana risponderà?