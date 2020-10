Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 1: Monreale-Palermo, percorso in 3D

Si comincia con una cronometro che metterà subito in chiaro le ambizioni dei big della classifica. 15,1 km che partono con una leggerissima salita, la Monreale-Cattedrale (4a categoria), e poi discesa in picchiata fino a Palermo dove si dovrà fare velocità per non perdere secondi preziosi. Gli ultimi 2700 metri sono tutti in piano su lunghi rettilinei. Gli specialisti potranno cercare il colpo.

