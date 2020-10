Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 10: Lanciano-Tortoreto, percorso in 3D

Arrivati a Chieti ci sarà il Muro del Tricalle (4a categoria): 18% pendenza massima, poi si entra in un circuito con ben 4 Muri impegnativi. Si parte con Tortoreto (4a categoria): 18% massima, poi il Colonnella (3a categoria): 3,1 km al 9,2% di pendenza, 18% massima, poi il Controguerra che non viene però classificato come GPM (0,9 km al 9,7% di pendenza e infine ancora Tortoreto (4a categoria).

