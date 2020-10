Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 14: Conegliano-Valdobbiadene (crono), percorso in 3D

34,1 km che partono con un GPM duro, vista la presenza del Muro del Ca' del Poggio dopo 7 km. È solo 1,1 km, ma ha una pendenza media del 12,3% con pendenza massima al 19%. Non finisce qui, perché ci saranno diversi sali e scendi fino all'arrivo di Valdobbiadene. Ultimi 300 metri al 5,5% per non farsi mancare niente. In tanti potranno perdere terreno prezioso.

