Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 16: Udinese-San Daniele del Friuli, percorso in 3D

Si comincia con il Madonnina del Domm (10,8 km al 7,1%, 12% pendenza massima), poi il Monte Spig, il Monteaperta, il Castello di Susans (non segnato come GPM, ma 1km con pendenza massima al 6%), prima di entrare in un circuito che prevede il passaggio del Monte di Ragogna (2,8 km al 10,4%, 16% pendenza massima) per tre volte. Infine, il Muro di via Sottomonte (20% pendenza massima).

00:00:58, 0 Visualizzazioni, 9 minuti fa