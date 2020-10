Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 19: Morbegno-Asti, percorso in 3D

La quiete prima della tempesta dell'ultima tappa di salita del Giro. È una frazione sostanzialmente di recupero, adatta a velocisti, ma non totalmente pianeggiante. Si attraverseranno le rive del Lago di Como, poi passaggio a Vigevano e a Masio per i traguardi volanti di giornata fino all'arrivo di Asti. Sarà l'ultima occasione per i velocisti (o almeno quelli rimasti).

