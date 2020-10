Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 4: Catania-Villafranca Tirrena, percorso in 3D

Sarà la prima tappa con arrivo in volata di questo Giro d'Italia. Frazione che sarà comunque dura perché, piazzato proprio a metà del percorso, ci sarà da affrontare il Portella Mandrazzi di 3a categoria. 22,6 km al 4% di pendenza media: non impossibili, ma comunque fatica in più nelle gambe degli sprinter che vorranno affrontarsi sul traguardo di Villafranca Tirrena.

00:00:59, 1 Visualizzazioni, un' ora fa