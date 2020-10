Ciclismo

Giro d'Italia 2020, tappa 6: Castrovillari-Matera, percorso in 3D

Frazione ideale per tentativi di fuga visto i tanti sali e scendi della prima parte di tappa. A San Severino Lucano è posto il primo traguardo volante di giornata, ma può essere che la fuga sia già venuta via con diversi uomini. Poi discesa fino alla provincia di Matera, poi c'è il Millotta (3a categoria) posto a 52 km dal traguardo. Arrivo in leggera salita.

