Giro d'Italia 2020, tappa 7: Matera-Brindisi, percorso in 3D

Classica tappa per velocisti, con percorso quasi tutto pianeggiante da Matera a Brindisi. Finale comunque ostico tra rotatorie, dossi e restringimenti. Dai -5km ai -2km si va in discesa e poi la strada riprende in leggera ascesa fino al traguardo finale. Qui gli sprinter sono chiamati a fare il loro dovere.

04/10/2020 A 00:17