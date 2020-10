Geraint Thomas non ce la fa. Il rapporto del gallese con il Giro d'Italia non è per nulla fortunato, considerando che il corridore della Ineos si dovette ritirare a causa di una caduta anche nell'edizione del 2017.

Ecco che il gallese non sarà al via della 4a tappa del Giro dopo la bruttissima caduta patita nella terza frazione con arrivo sull'Etna .

E dire che Thomas era finito per terra ancor prima della partenza della tappa a causa di una borraccia, chiudendo poi la giornata con più di 12 minuti di ritardo. Il capitano della Ineos aveva riportato abrasioni su braccio e gamba sinistra ma, soprattutto, una fortissima contusione all'anca. Gli esami raggi X svolti in serata non avevano evidenziato fratture, ma ulteriori esami avevano riscontrato una frattura non scomposta del bacino. Thomas così deciso non è ripartito da Catania, anche considerando una classifica molto deficitaria (era finito 53° a 11'17'' dalla maglia rosa).