Sabato 3 ottobre si parte, con la 103esima edizione del Giro d'Italia. Non ci sarà la maglia rosa del 2019, Richard Carapaz, ma il cast della Corsa Rosa sarà stellare anche in questa edizione. In primis Vincenzo Nibali a caccia del 12° podio in carriera nei Grandi Giri.

Il Giro d'Italia 2020 in TV

Il Giro d'Italia 2020 sarà trasmesso in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 12:00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa rosa sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e potranno gustarsi il Tour.

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2020? Vincenzo Nibali Geraint Thomas Steven Kruijswijk Simon Yates Jakob Fuglsang Rafal Majka Wilco Kelderman

Tutte le tappe

Sabato 3 ottobre, Tappa 1: Monreale-Palermo (cronometro individuale) di 15,1 km

Si comincia con una cronometro che metterà subito in chiaro le ambizioni dei big della classifica. 15,1 km che partono con una leggerissima salita, la Monreale-Cattedrale (4a categoria), e poi picchiata - in discesa - fino a Palermo dove si dovrà fare velocità per non perdere secondi preziosi. Gli ultimi 2700 metri sono tutti in piano su lunghi rettilinei. Gli specialisti possono cercare il colpo, ma anche gli uomini di classifica possono cominciare a mettere fieno in cascina.

-Partenza primo corridore: 13:15;

-Partenza ultimo corridore: 16:30;

-Tempo cronometro: circa 17 minuti;

Domenica 4 ottobre, Tappa 2: Alcomo-Agrigento di 149 km

Non sarà un Giro per nulla semplice, per dimostrare questo ci sarà un arrivo in salita già alla 2a tappa (anche se sarà un GPM di 4a categoria). Si lascia il trapanese con diversi sali e scendi, territorio ideale per tentativi di fuga. Si attraverserà il Santa Ninfa (4a categoria) e poi ancora sali e scendi fino ad Agrigento. A 3,7 km dall'arrivo si comincerà a salire su un GPM con pendenza media al 5,3%, ma con picchi al 9% nella prima parte. Tappa relativamente breve: saranno 149 km e sarà comunque difficile fare la differenza già domenica.

Orario di partenza: 12:45 | Orario previsto d'arrivo: tra le 16:17 e le 16:39

Lunedì 5 ottobre, Tappa 3: Enna-Etna di 150 km

Dopo l'arrivo sulla salitella di Agrigento, lunedì si scalerà l'Etna. Tappa non lunga (150 km), ma molti impegnativa perché si sale e si scende, si sale e si scende sul percorso che parte da Enna. A Linguaglossa si comincia a salire sull'Etna, versante nord-est, per un GPM di 18,7 km di lunghezza alla pendenza media del 6,6%. A 3 km le pendenze aumenteranno fino a raggiungere il 9%, anche se il tratto più marcato sarà ai -1,5 km con il picco dell'11%. Se qualcuno avrà la gamba, potrà già fare la differenza.

Orario di partenza: 12:10 | Orario previsto d'arrivo: tra le 16:15 e le 16:44

Martedì 6 ottobre, Tappa 4: Catania-Villafranca Tirrena di 140 km

Verosimilmente sarà la prima tappa con arrivo in volata di questo Giro d'Italia. Frazione che sarà comunque dura perché piazzato proprio a metà del percorso ci sarà da affrontare il Portella Mandrazzi di 3a categoria. 22,6 km al 4% di pendenza media: non impossibili, ma comunque fatica nelle gambe degli sprinter che verranno poi affrontarsi sul traguardo di Villafranca Tirrena.

Orario di partenza: 12:15 | Orario previsto d'arrivo: tra le 15:49 e le 16:12

Mercoledì 7 ottobre, Tappa 5: Mileto-Camigliatello Silano di 225 km

Lasciamo la Sicilia per la Calabria e anche in questo caso avremo una tappa molto mossa. 225 km e 3 GPM da affrontare: dopo il traguardo volante di Catanzaro ci saranno infatti il GPM di Catanzaro e il Tiriolo, entrambi di 3a categoria, ma a 37,5 km dall'arrivo si comincerà a scalare il Valico di Montescuro che sarà il secondo GPM di 1a categoria di questo Giro. 24,2 km al 5,6% di pendenza media e picco al 18% (Santuario di San Francesco), poi discesa fino Camigliatello e ultimi 1,2 km in sostanziale pianura. Chi vorrà vincere la tappa e fare la differenza dovrà partire prima dello scollinamento.

Orario di partenza: 10:25 | Orario previsto d'arrivo: tra le 16:06 e le 16:47

Giovedì 8 ottobre, Tappa 6: Castrovillari-Matera di 188 km

Venerdì 9 ottobre, Tappa 7: Matera-Brindisi di 143 km

Sabato 10 ottobre, Tappa 8: Giovinazzo-Vieste di 200 km

Domenica 11 ottobre, Tappa 9: San Salvo-Roccaraso di 208 km

Lunedì 12 ottobre: primo giorno di riposo

Martedì 13 ottobre, Tappa 10: Lanciano-Tortoreto di 177 km

Mercoledì 14 ottobre, Tappa 11: Porto Sant'Elpidio-Rimini di 182 km

Giovedì 15 ottobre, Tappa 12: Cesenatico-Cesenatico di 204 km

Venerdì 16 ottobre, Tappa 13: Cervia-Monselice di 192 km

Sabato 17 ottobre, Tappa 14: Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale) di 34,1 km

Domenica 18 ottobre, Tappa 15: Base Aerea Rivolto-Piancavallo di 185 km

Lunedì 19 ottobre: secondo giorno di riposo

Martedì 20 ottobre, Tappa 16: Udine-San Daniele del Friuli di 229 km

Mercoledì 21 ottobre, Tappa 17: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio di 203 km

Giovedì 22 ottobre, Tappa 18: Pinzolo-Laghi di Cancano di 207 km

Venerdì 23 ottobre, Tappa 19: Morbegno-Asti di 251 km

Sabato 24 ottobre, Tappa 20: Alba-Sestriere di 198 km

Domenica 25 ottobre, Tappa 21: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro individuale) di 15,7 km

