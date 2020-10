Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Ulissi: "Ho segnato altre tappe sul mio Garibaldi"

Il corridore dell'UAE Emirates promette battaglia. La vittoria ad Agrigento potrebbe non essere la sola per Diego Ulissi in questa edizione del Giro d'Italia.

