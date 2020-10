Io sto abbastanza bene, me la sono cavata con delle ferite alle mani. Fortunatamente non ho nulla di rotto. Non ho visto molte cose, ho sentito una folata di vento e le transenne volare in mezzo al mio gruppo e prima di renderne conto sono finito a terra. E a terra c’era anche Luca Wackermann. Con molta probabilità tutto ciò è stato causato da un elicottero. È stato terribile. Vedere tutte quelle ferite, il sangue, era chiaro che fosse un brutto incidente. Io domani ripartirò, spero di non patire troppo dolore né avere problemi a causa della caduta. Vorrei provare di nuovo ad entrare nelle fughe. [van Empel al sito ufficiale della Vini Zabù-KTM]