Una tappa storica. Non per una grande azione o per un'impresa, ma perché c'è stato un fronte di corridori che ha chiesto di accorciare la tappa perché troppo lunga (oggi erano previsti 253 km). Ecco che alla fine la frazione è diventata di 124,5 km, con partenza fissata ad Abbiategrasso. Una partenza forzata perché alcuni corridori non si erano presentati al foglio firma. Ecco le parole del direttore del Giro, Mauro Vegni, che ha calcato ancora la mano nel post tappa.

C'è rammarico per la brutta figura che abbiamo fatto oggi come sport e come ciclismo. E vi dico che la figuraccia di oggi oscura tutto quanto di buono abbiamo fatto fino adesso per portare alla fine il Giro d'Italia

La tappa di oggi veniva considerata troppo lunga?

I 250 km di oggi sarebbero dovuti rimanere nelle gambe e avrebbero dovuto avere un impatto sulla tappa di domani. Questo è il ciclismo. Se non vuoi correre una tappa perché è troppo lunga o non vuoi correre una tappa perché fa troppo freddo resti a casa. Molti piloti sono venuti da me chiedendomi perché la gara non fosse ancora iniziata. C'erano 30-40 corridori pronti a partire. Gli stessi ciclisti che hanno preso la decisione oggi, sono gli stessi che si preoccupavano di non ricevere gli stipendi dalle loro squadre pochi mesi fa

Ma chi è stato a chiedere questa neutralizzazione?

Se continua così... Tutti stanno dicendo che volevano correrà. Finirà che sono stato io ad annullare la tappa. Sento tutti dire che non ne sapevano niente. A me non è arrivata nessuna proposta da nessun corridore e da nessuna associazione, né ieri sera né questa mattina. La Lotto Soudal? Ho parlato con uno o due corridori della Lotto, non volevano partire, saliamo sul pullman e l'unico pullman che mancava era quello della Lotto. È evidente che tra i corridori e le loro squadre non c’è dialogo e se fossi un datore di lavoro alla guida di una squadra ciclistica qualche problemino me lo porrei. Una figuraccia fatta davanti al mondo intero, senza scuse che possano giustificare l’accaduto

Niente premi per la tappa di oggi?

No, nessun premio oggi. Nessun dubbio su questo. Non c'è stata gara oggi e non c'è stata gara neanche nella mazza tappa di oggi

Vegni: "Qualcuno riceverà una lettera dall'avvocato"

