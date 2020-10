Ciclismo

Giro d'Italia 2020 - Vegni: "Il Giro si chiude? Non ci sono elementi per farlo finire adesso"

GIRO D'ITALIA - Il direttore di RCS Sport nega la possibilità di una chiusura anticipata del Giro a seguito di due positività su 160 corridori testati. Per Vegni non ci sono, al momento rischi, guardando i numeri ma verranno intensificati i controlli: tamponi ogni due giorni per le squadre coinvolte.

