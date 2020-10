Hanno provato in tutti i modi a non farlo vincere; anzi, ad un certo punto sembrava che le squadre dei velocisti lasciassero andare Armée solitario al traguardo per non vederlo ancora alzare le braccia. Ma Démare vince ancora e dimostra di essere il miglior velocista della scena: 4 vittorie su 4 volate in questo Giro d'Italia e Sagan si deve accontentare ancora del 2° posto allo sprint. Hodeg si piazza 3°, mentre Consonni arriva 4°. Per la Cofidis è lui a fare la volata dopo l'incidente subito da Elia Viviani che viene buttato giù da una moto, rientra in gruppo, ma non ha la forza per fare lo sprint.