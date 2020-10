tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Arnaud Démare 2h47'28'' 2. Peter Sagan st 3. Michael Matthews st 4. Ben Swift st 5. Álvaro Hodeg st 6. Rudy Barbier st 7. Davide Ballerini st 8. Enrico Battaglin st 9. Filippo Fiorelli st 10. Elia Viviani st

I ventagli fanno male, ma tutti i big rientrano

Tappa pazza, ma l'incognita del vento era il grande spauracchio della Matera-Brindisi. È la Deceuninck Quick Step di João Almeida ad azionare infatti il ventaglio nei primi km di corsa e il plotone si divide in tre tronconi. Nibali prima si stacca, ma ritrova subito le ruote del primo gruppo insieme a Kelderman e Kruijswijk. Non è così per Fuglsang, Pello Bilbao e Majka che finiscono nel secondo gruppo, peggio per Pozzovivo, Simon Yates e Vanhoucke che finiscono addirittura nel terzo gruppo. Bravi invece tutti i velocisti che restano nel gruppo maglia rosa. Il gruppo Fuglsang riesce a rientrare ai -97 km, anche quello di Simon Yates - a fatica - riesce a rientrare in prossimità al traguardo volante di Taranto.

Cadute e ritardi, ma il gruppo arriva compatto

Prima dello sprint intermedio partono Pellaud e Frapporti, ma i due vengono nuovamente ripresi mentre Viviani batte Démare e Sagan per il 3° posto. C'è una serie di cadute e Vanhoucke e Filippo Ganna vengono ancora distanziati a causa di una nuova caduta ai -45 km dall'arrivo. Anche Zakarin resta attardato, ma davanti non spingono e il gruppo si ricompatta ai -21 km dal traguardo. I Deceuninck Quick Step restano davanti con l'intenzione di aprire altri ventagli, ma il vento non è così forte negli ultimi 20 km e si arriva a Brindisi con una volata di gruppo.

Démare batte ancora Sagan

Il treno della Groupama-FDJ si piazza perfettamente all'ultimo km, Sagan prende la ruota di Démare mentre restano troppo dietro Viviani e Gaviria che partono troppo tardi. Guarnieri pilota alla grande Démare che va via dritto con Sagan che può solo piazzarsi al 2° posto davanti a Matthews. Terzo successo per il francese che va 13 in stagione, per lo slovacco sono invece 31 i secondi posti in carriera nei Grandi Giri.

