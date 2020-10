La tappa è stata molto particolare e insidiosa, come ci aspettavano. Non è stato facile interpretarla e questo l’ha resa ancora più complicata, soprattutto in termini di concentrazione, tanto più nel finale. Noi abbiamo deciso di impostare il ritmo sull’ultima salita, ma abbiamo capito che non c’era terreno per una vera e propria selezione. In discesa ho preferito portarmi in testa per precauzione, non sapevo quanto potesse essere pericoloso l’asfalto scivoloso e volevo evitare rischi. È bello essersi lasciati alle spalle senza problemi una tappa potenzialmente pericolosa, anche se il ritiro di Pieter Weening è stata una brutta perdita