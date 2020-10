Brutta botta per Etienne van Empel e Luca Wackermann. Il primo è riuscito in qualche modo a giungere al traguardo, il secondo invece è stato immediatamente trasportato al Policlinico di Messina per il colpo ricevuto senza rimettersi in bici. Wackermann è sempre stato cosciente, ma non si ricorda neanche dell'incidente avvenuto. Ha riportato un trauma cranico commotivo riportando inoltre la frattura delle ossa nasali, contusioni escoriate multiple al volto e nella zona lombosacrale, valide contusioni al labbro superiore e all’arcata dentaria, ferite lacerocontuse al sopracciglio sinistro, alla regione mentoniera e al ginocchio destro.