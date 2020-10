Dopo il successo in salita di Filippo Ganna, in molti si chiedono dove potrà arrivare questo corridore. Campione del mondo nell'inseguimento individuale (nel ciclismo su pista) e campione del mondo a cronometro, non ce lo aspettavamo così performante anche in salita su un GPM di 1a categoria, anche se l'arrivo di Camigliatello Silano arrivava dopo il tratto in discesa. Se lo chiede anche Bradley Wiggins, proprio un corridore che ha avuto una particolare trasformazione in carriera. Da corridore su pista e cronoman, passò a competere nei Grandi Giri tanto da vincere un Tour de France. Sarà possibile farlo anche per Ganna?

Filippo Ganna è campione del mondo di inseguimento, ma ora è diventato un 'alpinista'. Sappiamo che è dominante nella cronometro e ha appena vinto i Campionati del mondo di Imola. È un corridore che può infilare diversi record sia in pista che a crono. Ma non ce lo aspettavamo così performante anche in una tappa su strada

Questo è il suo primo Grande Giro e sta avendo già un enorme successo con la Ineos, a parte l'evidente delusione per il ritiro di Geraint Thomas. Nei prossimi anni sentiremo molto parlare di Filippo Ganna che come corre in bici mi ricorda un po' Francesco Moser. È la futura stella dell'Italia e se lo meritano perché hanno una storia e un pedigree di grandi campioni. Ganna sarà il 'cavaliere' dell'Italia

È stato impressionante. Ad un certo momento sembrava dovesse staccarsi, il minuto dopo lo abbiamo trovato da solo dopo una scatto in salita. È di gran lunga il migliore cronoman del mondo e in salita ha dimostrato di tenere su una montagna di 22 km. Non è solo un gran corridore, ma ha anche una grande personalità. Alla sua età io non ero a questo punto, non ero in grado di fare quello che ha fatto lui alla sua età. È più grande e più forte del Bradley Wiggins ed è geneticamente più dotato. È un incrocio tra Fabian Cancellara e Ian Stannard. È una boccata d'aria fresca per il nostro sport

Può diventare un corridore da classifica?

Sono un po' preoccupato di questo. Dovrebbe perdere peso per fare classifica, ma questo gli farebbe perdere potenza ed è la qualità che lo fa diventare un corridore incredibile in certe aree. Però la Ineos potrebbe comunque provarci a trasformarlo in un corridore da classifica, dipende molto da cosa deciderà lui

