C'è lo spauracchio Covid, ma a far tremare il Giro d'Italia sono in realtà le condizioni meteorologiche. Si perché, durante la terza settimana si affronteranno le salite oltre i 2000 metri di altitudine e la neve potrebbe mettere ko diversi passaggi. RCS sta studiano ormai da settimane piani B e piani C, ma c'è il serio rischio di stravolgere la corsa e renderla meno selettiva per gli uomini di classifica.

Andiamo ad analizzare le situazioni delle tre tappe decisive di questo Giro d'Italia.

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 10 ORE FA

Domenica 18 ottobre, tappa 15: Rivolto-Piancavallo di 185 km

Dopo la cronometro di Valdobbiadene, ci sarà subito un impegnativo arrivo in salita a chiudere la seconda settimana di corsa. La tappa sarà caratterizzata da 4 GPM, incluso l'arrivo di Piancavallo posto a 1290 metri (14,5 km al 7,8%, 14% di pendenza massima).

La neve è arrivata sulla località in provincia di Pordenone ma, per fortuna, non ha fatto disastri e da giorni le Amministrazioni stanno lavorando alacremente per far sì che il percorso vengo svolto dai corridori senza intoppi. Per ora, diciamo, le condizioni non preoccupano.

Giro d'Italia 2020, tappa 15: Rivolto-Piancavallo, percorso in 3D

Giovedì 22 ottobre, tappa 18: Pinzolo-Laghi di Cancano di 207 km

Alla 18a tappa ci sarà lo Stelvio come protagonista, in una delle frazioni regine di questo Giro d'Italia. Lo Stelvio è infatti la Cima Coppi di questa edizione, ovvero la vetta più alta con i suoi 2758 metri di altitudine (24,7 km di salita al 7,5% di pendenza media). Proprio nelle ultime ore c'è stata una forte nevicata di circa 20 cm, tanto da far chiudere il versante altoatesino per raggiungere lo Stelvio. A 10 giorni dal passaggio del Giro, la situazione fa un po' paura, ma da qui al 22 ottobre non dovrebbero esserci nuove nevicate, dicono le previsioni degli esperti. Certo non mancherà il freddo, ma si dovrebbe mantenere il profilo originale della tappa.

Giro d'Italia 2020, tappa 18: Pinzolo-Laghi di Cancano, percorso in 3D

Non mancano però le alternative, con il possibile passaggio su Aprica (1181 metri) e Mortirolo a 1718 metri (11,4 km al 10,4% con picco al 21%). Proprio il Mortirolo è una salita durissima, ma con altitudine inferiore...

Giro Classic: Alberto Contador rimonta in solitaria Aru e Landa sul Mortirolo nel 2015

Sabato 24 ottobre, tappa 20: Alba-Sestriere di 198 km

La tappa che davvero preoccupa è quella con arrivo a Sestriere, che prevede il passaggio del Colle dell'Agnello (2744 metri), Col d'Izoard (2360) e Montgènevre (1854). In quel frangente le previsioni sono meno clementi e la neve metterebbe fine al percorso originale della tappa. Proprio nell'ultima settimana è stato chiuso il passaggio del Colle dell'Agnello per 5 giorni causa neve. Ora il passaggio è sgombro e pulito, ma cosa accadrà da qui al 24?

Giro d'Italia 2020, tappa 20: Alba-Sestriere, percorso in 3D

Il piano B era fare il Colle delle Finestre, reso celebre nel recente passato da Froome col suo attacco a 80 km dal traguardo, ma la possibilità è subito svanita con le Amministrazioni locali che hanno detto no non avendo a disposizione il tempo necessario per piazzare i km di sterrato.

Giro Classic: il momento del folle attacco di Froome. Il britannico stacca tutti a 80 km dall'arrivo

Il piano C sarebbe il doppio passaggio sul Sestriere (2025 metri), in una sorta di mini circuito. Meglio che niente, certo, ma la tappa regina del Giro diventerebbe una frazione con - semplicemente - due GPM di 2a categoria.

Giro d'Italia Giro d'Italia: Colle dell'Agnello a rischio, impossibile il Finestre. Che si fa? 09/10/2020 A 21:00