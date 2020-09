Non comincia sotto i migliori auspici il Giro d'Italia dell'Astana che si ritrova a dover cambiare ben tre corridori prima dello start di Monreale. Prima la defezione di Alex Aranburu, causa covid, poi il team kazako ha dovuto sostituire Yuriy Natarov e Vadim Pronskiy, anche loro inizialmente convocati per la 103esima edizione del Giro d'Italia. I due corridori non sono risultati positivi all'ultimo tampone, ma hanno avuto contatti stretti con il connazionale Zhandos Bizhigitov che è risultato positivo all'ultimo test. In automatico scatta quindi l'esclusione, con l'Astana che ha dovuto pescare dal mazzo altri nomi.