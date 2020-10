La Kometa di Alberto Contador e Ivan Basso è pronta al grande passo. La squadra ora Continental avrà licenza Professional dal 2021 e potrà ricevere, quindi, wild card per corse importati come il Giro d'Italia. Sembra proprio che, grazie alla sponsorizzazione di Eolo, la Kometa debutterà al Giro 2021. E per questo servirà imbastire una squadra all'altezza per la seconda corsa più importante del mondo...

Giro d'Italia Giro Rewind: una vita da gregario, un giorno da campione. Tiralongo trionfa scortato da Contador 12/06/2020 A 18:00

In queste ore c'è proprio Ivan Basso a curare il mercato, da i corridori da confermare per la prossima stagione ai nuovi arrivi. Dovrebbero rimanere i due italiani Antonio Puppio (classe 1999) e Alessandro Fancellu (classe 2000), con Fancellu che resta in Kometa nonostante abbia firmato un biennale con la Trek Segafredo. Non scontata la permanenza dell'altro italiano Riccardo Verza, mentre il 24enne Giacomo Garavaglia ha già lasciato il team a fine settembre.

Sempre per quanto riguarda le conferme, si attende un responso dai direttore sportivi per gli spagnoli Arturo Grávalos e Eduardo Pérez Landaluce, aggregati alla squadra dal 1° di agosto, mentre si farà di tutto per far rimanere nel team Alejandro Ropero che, al Giro Under 23, ha conquistato la prima vittoria per la Kometa di Contador in quel di Urbino.

Lato nuovi arrivi, si punta comunque sempre sui giovani. Ecco che sul taccuino di Basso ci sono Samuele Rivi (classe 1998) interessante cronoman della Tirol KTM e Davide Bais (classe 1998) amante delle fughe della Cycling Team Friuli, fratello minore di Mattia Bais attualmente in vetta alla classifiche delle fughe del Giro 2020 con l'Androni Giocattoli. Serviranno, però, anche elementi di esperienza: contattato il velocista romano Luca Pacioni (classe 1993) - attualmente all'Androni - con 4 vittorie all'attivo tra i professionisti e lo scalatore varesino, che conosce molto bene Basso, Edward Ravasi (classe 1994) che a fine stagione lascerà l'UAE Emirates. Insomma, il team di Contador prende corpo in attesa del roster ufficiale.

Contador e l'Angliru alla Vuelta 2017: "Era la mia ultima occasione, il finale migliore possibile"

Giro d'Italia Giro Rewind: Contador come Pantani. Sul Mortirolo, nel 2015, la rimonta epica del Pistolero 27/05/2020 A 10:30