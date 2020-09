Anzi, l'ex campione europeo non ha ancora vinto nel corso di questa stagione e spera presto di sbloccarsi per non terminare il 2020 con 0 successi a dispetto delle 11 vittorie del 2019. La Cofidis , però, nonostante la delusione, punta molto su Elia Viviani. È stato l'investimento dell'anno dal passaggio a squadra World Tour.

Viviani ci riproverà quindi al Giro d'Italia con una squadra molto più capace di organizzargli un treno per le volate. Oltre a SimoneConsonni tornerà, infatti, Fabio Sabatini, storico ultimo uomo di Viviani che però non era stato convocato - a sorpresa - per il Tour. Non ci sono ancora le convocazioni ufficiali per quanto riguarda la Corsa Rosa (che partirà sabato 3 ottobre da Monreale), ma Viviani ci sarà e proverà a dare una scossa alla sua stagione.