GIRO D'ITALIA - Fuglsang e Yates rischiano nel vento, vince Démare: gli highlights della 7a tappa

GIRO D'ITALIA - Che rischio per tanti uomini di classifica che nella prima tappa erano rimasti attardati: Fuglsang, Majka, Pozzovivo, Simon Yates, Zakarin, Vanhoucke e Pello Bilbao hanno dovuto fare grandi sforzi per rientrare nel gruppo. Tutto ok per Nibali, poi ha vinto il solito Démare.

