Come è stato detto da molti esperti e bookmaker, la vera sfida di questo Giro d'Italia è quella tra Vincenzo Nibali (già vincitore della corsa rosa per due edizioni) e Jakob Fuglsang. I due sono stati compagni di squadra per quattro anni, con il danese che fece parte di quella squadra - fortissima - che accompagnò il siciliano al successo del Tour de France nel 2014.

Ora i due sono rivali e si sono già beccati diverse volte nel corso della stagione, come al Giro di Lombardia e al Giro dell'Emilia. Ora il duello al Giro d'Italia e, pare, che i due non si amino. Ecco spiegata la strategia della Trek Segafredo di attaccare in discesa dopo la foratura di Fuglsang?

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: tutte le tappe da Monreale a Milano 16 MINUTI FA

Il momento in cui Nibali ha fatto tirare la squadra per staccare Fuglsang

Proprio negli ultimi giorni il danese aveva rilasciato un interessante intervista al portale bt.dk riguardo al suo rapporto con Nibali...

Non ci diciamo una parola, anche se ci conosciamo bene e non lo abbiamo fatto nemmeno durante il testa a testa che abbiamo avuto sull'Etna. Siamo stati compagni di squadra per quattro anni in Astana e ora non so se è geloso, ambizioso o cos’altro

Penso che tutto sia dovuto al fatto che in passato ero un suo gregario, mentre negli ultimi due anni sono andato più forte di lui e secondo me fa fatica a digerirlo. Riesce a malapena a salutarmi e mi marca sempre, era già successo al Giro d’Emilia dove non mi ha lasciato andare, anche se gli ho detto che Vlasov era il nostro capitano. Io sto accettando più facilmente di lui il fatto che gareggiamo uno contro l’altro

Fortunamente per lui, Fuglsang è riuscito a rientrare in gruppo dopo quella discesa, anche perché davanti si era rimessa a controllare la situazione la Deceuninck Quick Step che ha frenato l'ardore della Trek Segafredo. Già domenica, però, nella tappa di Roccaraso può arrivare la prima vera sfida. Non sarà la resa dei conti, il Giro è lungo, ma i conti si possono regolare sulla strada.

Majka: "Vincere il Giro d'Italia? Il favorito è Vincenzo Nibali"

Giro d'Italia Giro d'Italia 2020: ritiri, abbandoni e squalifiche 2 ORE FA