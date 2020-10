"Questo è quello che succede quando i ciclisti non si presentano alla partenza. Qualcuno pagherà per questa situazione". La tappa originale doveva partire da Morbegno ed arrivare ad Asti, ma dopo l'intervento dei corridori è iniziata da Abbiategrasso.

"Sono veramente arrabbiato. Quello che è successo stamattina metterà in ombra tutto quello che abbiamo fatto per il Giro. Tutti sapevano che avremmo corso ad ottobre. Oggi c'erano 13 gradi. Ho ascoltato tanti corridori e molti non erano d'accordo con la protesta. È iniziata così: pochi non volevano correre ed il resto del gruppo li ha seguiti".