Il protocollo sanitario anti Covid? Al Giro d'Italia sarà leggermente diverso rispetto al Tour de France , a confermarlo è Mauro Vegni direttore di RCS Sport . Se al Tour verrà estromessa una squadra alla seconda positività, non verrà fatto lo stesso alla Corsa Rosa . Almeno questo è l'obiettivo di Vegni perché la normativa UCI non obbliga l'organizzazione a farlo , ma dà solo un'indicazione. Indicazione che, nei limite del possibile, non vuole attuare l'organizzazione di corsa del Giro.

Mandare a casa una squadra? Non è una cosa che mi trova d’accordo. Siccome il regolamento dice che l’organizzatore ‘può’, ma non ‘deve’ agire in tal senso, io nelle mie possibilità non la applicherò. Se si trova un positivo, lo isolo secondo il protocollo. E testo quel team tutti i giorni, a cominciare da quello in cui è stata riscontrata la prima positività. Tutti i giorni, anche per 3-4 giorni di fila. Li testo, li controllo. Ma non mando a casa la squadra. Chi risultasse positivo non è certo un bandito. [Mauro Vegni alla Gazzetta dello Sport]