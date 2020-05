Giro dal 3 al 25 ottobre? AS pubblica bozza del calendario UCI, sono tante le corse sovrapposte

Non si hanno ancora certezze. Le abbiamo solo per le date di Tour de France e Mondiali, ma anche quelle potrebbero cambiare. Intanto il giornale spagnolo dà un'anticipazione di quello che potrebbe essere il nuovo calendario mondiale: il 1° agosto si parte con le Strade Bianche?

Il calendario UCI è stato stravolto dall'emergenza coronavirus e, per ora, si ha l'ufficialità solo delle date del Tour de France 2020 e dei Mondiali in Svizzera. Date, quelle del Tour, che potrebbero anche cambiare considerando i limiti allo sport imposti dal Governo francese fino ai primi di settembre. Serve però programmazione e l'UCI ha già cominciato a comporre il presunto calendario che deve tenere conto anche del Giro d'Italia e della Vuelta oltre che delle Classiche.

AS, citando fonti interne all'UCI, ha pubblicato sul suo sito una bozza di quello che potrebbe essere il prossimo calendario da agosto in poi. Si perché prima del Tour, per forza di cose, serviranno gare di preparazione per l'evento più importante della stagione. Le Strade Bianche potrebbe essere, in questo senso, una delle prime corse della 'nuova stagione', con arrivo a Siena fissato il 1° di agosto. Poi il Giro di Polonia per abituarci ai Giri di più giorni consecutivi e il Giro del Delfinato che è la corsa, per eccellenza, di preparazione al Tour.

Poi dal 21 al 23 agosto ci saranno i campionati nazionali, così da permettere - proprio in vista del Tour - che ogni Paese abbia il suo rappresentante, il suo Campione nazionale, sulle strade della corsa francese. Poi il Bretagne Classic e, se tutto dovesse andare bene, il Tour de France a partire dal 29 agosto.

Durante il Tour ci sarebbe invece la Tirreno-Adriatico che aiuterebbe i corridori che non partecipano alla corsa francese di prepararsi ai Mondiali di Svizzera (il 23 settembre la prova a cronometro, il 27 quella in linea). Poi via alle Classiche dal 29 settembre: in serie ci saranno Freccia Vallone, Liegi, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem e Giro delle Fiandre.

Il 3 ottobre invece il Giro d'Italia, qui l'inconveniente: chi fa la Corsa Rosa, considerando che partirà il 3 ottobre, salterebbe in pratica tutte le Classiche. Dal 20 ottobre la Vuelta che va a sovrapporsi con il Giro d'Italia, infine Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia a novembre. Quest'anno andrà così.

Il calendario completo

Data Competizione 1° agosto Strade Bianche 5/8 agosto Giro di Polonia 12/16 agosto Giro del Delfinato 21/23 agosto Campionati italiani su strada* 25 agosto Bretagne Classic Dal 29 agosto al 20 settembre Tour de France 8/14 settembre Tirreno-Adriatico 23 settembre Campionati del mondo a cronometro 27 settembre Campionati del mondo in linea Dal 29 settembre al 3 ottobre BinckBank Tour 29 settembre Freccia Vallone 4 ottobre Liegi-Bastogne-Liegi 10 ottobre Amstel Gold Race 11 ottobre Gent-Wevelgem 14 ottobre Dwars door Vlaanderen 18 ottobre Ronde van Vlaanderen Dal 3 ottobre al 25 ottobre Giro d'Italia Dal 20 ottobre all'8 novembre Vuelta 1° novembre Parigi-Roubaix 14 novembre Giro di Lombardia

*e delle altre Nazioni

