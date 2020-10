Il Giro d’Italia ha preso il via lo scorso weekend e Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, celebra la più importante manifestazione ciclistica italiana ideando, in collaborazione con Nima Sushi a Milano, uno speciale poke dedicato al Giro, che coniuga gusto, colore e sana alimentazione.

“Il poke è una delle specialità più amate dai nostri clienti quindi ci sembrava il piatto perfetto da poter realizzare per celebrare il giro. Ci siamo lasciati ispirare alla celebre maglia rosa, simbolo del giro, per realizzare questo speciale poke per celebrare anche tavola la manifestazione ciclistica più amata d’Italia” commenta Ruwan Livera, Chef di Nima Sushi.