Ciclismo

Kelderman si stacca ancora, Rohan Dennis re della montagna: gli highlights

GIRO D'ITALIA - Ultima tappa in linea del Giro che ha visto sfidarsi per la maglia rosa Hindley e Geoghegan Hart: vince il britannico, la rosa va all'australiano ma entrambi i corridori sono appaiati con lo stesso tempo. Ma che lavoro di Rohan Dennis in salita, impressionante.

00:04:19, 6 Visualizzazioni, 36 minuti fa