L'UCI ufficializza il nuovo calendario: Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre, Tour dal 29 agosto

L'UCI ha ufficializzato il nuovo calendario della stagione 2020 che ripartirà dal 1° agosto dopo l'emergenza coronavirus. La prima corsa sarà le Strade Bianche poi via via tutte le altre. Confermato il Tour de France a fine agosto, mentre il Giro d'Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre, sovrapponendosi per 6 tappe alla Vuelta.

Come annunciato qualche giorno fa, l'UCI ha ufficializzato il nuovo calendario delle corse del 2020, partendo dalle Strade Bianche che si correrà il 1° di agosto con arrivo a Siena. Il clou era capire le date dei Grandi Giri e, per forza di cose, ci sarà una sovrapposizione tra la fine del Giro d'Italia e l'inizio della Vuelta. Confermate le date del Tour de France, che partirà il 29 agosto da Nizza per poi concludersi sugli Champs-Élysées il 20 settembre, con la settimana dei Mondiali di ciclismo subito dopo (il 23 la prova a cronometro, il 27 la prova in linea).

Poi dal 3 ottobre il Giro d'Italia che si concluderà il 25, con un inedito finale di venerdì. Dal 20 ottobre comincerà anche la Vuelta che si correrà per sole 18 tappe (cancellata la partenza dai Paesi Bassi, si partirà invece dai Paesi Baschi), con 6 tappe che si sovrapporranno proprio al Giro d'Italia.

Per quanto riguarda le corse italiane, come detto, si parte con le Strade Bianche al 1° di agosto, poi subito la Milano-Sanremo all'8° agosto. La Tirreno-Adriatico si correrà invece durante il Tour de France, poco male essendo una corsa comunque di preparazione al Giro d'Italia e si disputerà dal 7 al 14 settembre. La stagione UCI si concluderà poi il 31 ottobre con il Giro di Lombardia, l'ultima Classica Monumento.

Parlando di Classiche, in generale, la prima sarà quindi la Milano-Sanremo dell'8 agosto, poi dal 30 settembre ci saranno tutte le altre “corse di Primavera”. Il 30 la Freccia Vallone, poi le altre si sovrapporranno al Giro d'Italia: il 4 ottobre la Liegi, il 10 l'Amstel, l'11 la Gent-Wevelgem, il 14 l'Attraverso le Fiandre e il 18 il Giro delle Fiandre. A fine ottobre le altre due Classiche: il 25 ci sarà la Parigi-Roubaix con maltempo assicurato e il 31 il Giro di Lombardia.

Il calendario completo della stagione

Data Competizione 1° agosto Strade Bianche 5/9 agosto Giro di Polonia 8 agosto Milano-Sanremo 12/16 agosto Giro del Delfinato 16 agosto Prudential RideLondon-Surrey Classic 21/23 agosto Campionati italiani su strada* 25 agosto Bretagne Classic-Ouest-France Dal 29 agosto al 20 settembre TOUR DE FRANCE 7/14 settembre Tirreno-Adriatico 11 settembre Grand Prix Cycliste de Québec 13 settembre Grand Prix Cycliste de Montréal 23 settembre Campionati del mondo a cronometro 27 settembre Campionati del mondo in linea Dal 29 settembre al 3 ottobre BinckBank Tour 30 settembre Freccia Vallone Dal 3 ottobre al 25 ottobre GIRO D'ITALIA 4 ottobre Liegi-Bastogne-Liegi 10 ottobre Amstel Gold Race 11 ottobre Gent-Wevelgem 14 ottobre Attraverso le Fiandre 15/20 ottobre Tour of Guangxi (Cina) 18 ottobre Giro delle Fiandre Dal 20 ottobre all'8 novembre VUELTA DI SPAGNA 21 ottobre Driedaagse Brugge-De Panne 25 ottobre Parigi-Roubaix 31 ottobre Giro di Lombardia

*e delle altre Nazioni

in Grassetto le corse italiane

in Maiuscolo i Grandi Giri

