Ciclismo

Nibali punzecchia Fuglsang, Ravanelli e Puccio in fuga: gli highlights dell'8a tappa

GIRO D'ITALIA - Va via una fuga bidone: all'interno anche Salvatore Puccio e Simone Ravanelli, ma l'Israel riesce a piazzarne due e a vincere la tappa con Alex Dowsett. Non succede nulla in gruppo se non un allungo in discesa di Nibali dopo una foratura per Fuglsang.

00:03:15, 103 Visualizzazioni, un' ora fa