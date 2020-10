1) Chi si prende la prima maglia rosa?

Un solo nome, Filippo Ganna. Ci sono tanti cronoman a questo Giro: c'è Haga che vinse la crono di Verona all'ultima tappa del Giro 2019, ci sono gli ex campioni del mondo Tony Martin e Rohan Dennis. Ganna, però, sta andando troppo forte per farsi sfuggire questa occasione di fare tappa+maglia, dopo aver conquistato i Mondiali di Imola poco più di sette giorni fa.

2) Chi è il favorito per il Giro d'Italia?

Anche qui c'è solo un nome: Geraint Thomas. Il gallese è parso quello più in palla nelle corse immediatamente precedenti al Giro e sarà favorito dalle crono. Avrà però una bella concorrenza, perché anche Jakob Fuglsang ha mostrato una bella gamba ultimamente. In corsa anche Simon Yates e Steven Kruijswijk, due che hanno sfiorato la conquista della maglia rosa nelle edizioni precedenti.

3) Che ruolo avrà Vincenzo Nibali?

Anche Vincenzo Nibali fa parte del lotto dei favoriti, ma nelle ultime settimane le sue quotazioni sono un po' scese. Mancano ancora i guizzi e la condizione, ma si sa, quella può arrivare anche alla terza settimana. Lui vuole il 12° podio in carriera in un Grande Giro e sembra avere una squadra totalmente a suo servizio (Ciccone per esempio non si tufferà alla conquista della maglia azzurra) e, soprattutto, competitiva per le tappe di salita.

4) Sagan e Viviani possono riscattarsi dopo il Tour?

La delusione per non aver conquistato nemmeno un successo di tappa al Tour si fa ancora sentire, soprattutto per Sagan che non è nemmeno riuscito a portare a casa la maglia verde. Poco male, c'è subito il Giro ad aiutare. Anche se sono davvero poche le tappe che si concluderanno con una volata di gruppo. E Viviani non avrà neanche il suo ultimo uomo Fabio Sabatini...

5) Un nome italiano su cui puntare?

C'è chi dice Fabbro - lo aspettiamo - chi si aspetta una crescita di Giulio Ciccone (anche se sarà ultimo uomo in salita per Nibali). Noi facciamo il nome di Giovanni Carboni, 25enne della Bardiani, che proprio nella scorsa stagione si mise in mostra al Giro. Quest'anno è partito facendo molto bene alla Route d'Occitanie. Obiettivo? Quello di conquistare un paio di tappe...

