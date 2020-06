Peter Sagan sarà al via del Giro d'Italia 2020: lo slovacco 3 volte campione del mondo ufficializza la sua presenza alla Corsa Rosa per la prima volta in carriera diventando critico d'arte alla Pinacoteca di Brera. L'effetto è tutto da gustare.

Adesso è davvero ufficiale: Peter Sagan sarà al via del Giro d'Italia 2020. Il tre volte campione del mondo slovacco parteciperà per la prima volta il carriera alla Corsa Rosa.

Dopo tanti rumors è arrivata l’ufficialità della presenza di Sagan, uno dei più istrionici ciclisti del panorama mondiale e senza dubbio uno dei più amati. Il campione slovacco ha di fatto ufficializzato la sua presenza con un divertente video apparso sui profili social ufficiali del Giro D’Italia.

Giro d'Italia Via con la crono di Palermo, nuova tappa in Basilicata e confermati Stelvio e Colle dell'Agnello 20/06/2020 A 12:34

Alla Pinacoteca in Brera di Milano, Sagan si trasforma in un critico d’arte. L’effetto è divertente in uno spot tutto da gustare.

Giro d'Italia Peter Sagan: “Sono un uomo di parola e sarò al Giro. Porte chiuse? Triste ma la gara non cambia” 16/06/2020 A 14:41