Ciclismo

Sagan e Nibali battono un colpo, ma vince Démare: gli highlights della 6a tappa del Giro

Sagan fa lavorare tutta la squadra per far fuori i velocisti, ma lo slovacco perde tutto al momento della stoccata di Nibali. Vince poi Démare che se ne va in solitaria ai 500 metri.

00:03:27, 321 Visualizzazioni, un' ora fa