Ciclismo

Sinkeldam: "A volte fai le cose fatte bene e non ti riescono. Qui con Démare siamo perfetti"

GIRO D'ITALIA - Il segreto del successo di Démare? Un treno perfetto per impostare la volata: Sinkeldame è fecile di come sta lavorando la sua Groupama-FDJ in questa prima parte di Giro.

00:01:35, 26 Visualizzazioni, un' ora fa