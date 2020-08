Il Giro d'Italia 2020 sarà in DIRETTA su Eurosport 1 tutti i giorni a partire dalle 12:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e in diretta streaming su Eurosport Player con tanti contenuti speciali. Si parte sabato 3 ottobre dalla cronometro Monreale-Palermo di 15 km per arrivare a Milano con una terzo cronometro ed eleggere la nuova maglia rosa.

Dal 3 al 25 ottobre va in scena il Giro d'Italia 2020, il secondo Grande Giro di questa particolare stagione. La corsa rosa partirà con una cronometro individuale di 15 km, con partenza a Monreale e arrivo a Palermo. Via via si proseguirà fino a Milano, il 25 ottobre, per la passerella finale che consegnerà la maglia rosa della 103a edizione del Giro.

Il Giro d'Italia 2020 in TV

Il Giro d'Italia 2020 sarà trasmesso in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 12:00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa rosa sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e potranno gustarsi il Tour.

Giro d'Italia 2020 in Live streaming su Eurosport Player

Il secondo dei tre Grandi Giri partirà dalla Sicilia e si snoderà su tutto l'Adriatico fino al raggiungimento del Nord con il Friuli e il Piemonte fino all'arrivo di Milano, con ben tre cronometro individuali (64,8 km totali di prove contro il tempo).

Ogni tappa sarà in diretta e trasmessa in integrale, con contenuti e analisi esclusivi in Live Streaming solo su Eurosport Player. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Tutte le tappe

Sabato 3 ottobre, Tappa 1: da Monreale a Palermom cronometro individuale di 15 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 4 ottobre, Tappa 2: da Alcomo ad Agrigento di 150 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Lunedì 5 ottobre, Tappa 3: da Enna all'Etna di 150 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Martedì 6 ottobre, Tappa 4: da Catania a Villafranca Tirrena di 140 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 7 ottobre, Tappa 5: da Mileto a Camigliatello Silano di 225 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 8 ottobre, Tappa 6: da Castrovillari a Matera di 188 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 9 ottobre, Tappa 7: da Matera a Brindisi di 143 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 10 ottobre, Tappa 8: da Giovinazzo a Vieste di 200 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 11 ottobre, Tappa 9: da San Salvo a Roccaraso di 208 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Lunedì 12 ottobre: primo giorno di riposo

Martedì 13 ottobre, Tappa 10: da Lanciano a Tortoreto di 177 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 14 ottobre, Tappa 11: da Porto Sant'Elpidio a Rimini di 182 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 15 ottobre, Tappa 12: da Cesenatico a Cesenatico di 204 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 16 ottobre, Tappa 13: da Cervia a Monselice di 192 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 17 ottobre, Tappa 14: da Conegliano a Valdobbiadene, cronometro individuale di 34,1 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 18 ottobre, Tappa 15: da Base Aerea Rivolto a Piancavallo di 185 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Lunedì 19 ottobre: secondo giorno di riposo

Martedì 20 ottobre, Tappa 16: da Udine a San Daniele del Friuli di 229 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Mercoledì 21 ottobre, Tappa 17: da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Giovedì 22 ottobre, Tappa 18: da Pinzolo a Laghi di Cancano di 207 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Venerdì 23 ottobre, Tappa 19: da Morbegno as Asti di 251 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Sabato 24 ottobre, Tappa 20: Alba a Sestriere di 198 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

Domenica 25 ottobre, Tappa 21: da Cernusco sul Naviglio a Milano, cronometro individuale di 15,7 km - Segui la DIRETTA SCRITTA

