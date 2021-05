Da Torino partirà la 104esima edizione della Corsa Rosa, ma la nascita del Giro d'Italia si perde ormai tra le nebbie del primo decennio del secolo scorso. Il percorso inaugurale della grande corsa a tappe lungo lo Stivale fu molto differente da quello cui siamo abituati oggi: soltanto 8 tappe (contro le 21 odierne), ma lunghissime ed estenuanti, con partenza da Piazzale Loreto, a Milano.

Il Giro d'Italia 1909: corridori fermi a un punto di controllo a Rimini Credit Foto Imago

Cominciato nella notte del 13 maggio 1909, il Giro toccò Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino per 2.447,9 km complessivi, ma le frazioni erano così lunghe che, tra una e l'altra, si osservavano uno o due giorni di riposo. La più breve fu l'ultima, da 206 km, da Torino e Milano, ma in ben quattro occasioni si superarono ampiamente i 300: la tappa inaugurale, da Milano a Bologna, impegnò i corridori per 397 km, e quella successiva, con traguardo a Chieti, per 378,5.

Tappa Giorno Percorso KM Vincitore 1 13 maggio Milano - Bologna 397 Dario Beni 2 16 maggio Bologna - Chieti 378,5 Giovanni Cuniolo 3 18 maggio Chieti - Napoli 242,8 Giovanni Rossignoli 4 20 maggio Napoli - Roma 228,1 Luigi Ganna 5 23 maggio Roma - Firenze 346,5 Luigi Ganna 6 25 maggio Firenze - Genova 294,1 Giovanni Rossignoli 7 27 maggio Genova - Torino 354,9 Luigi Ganna 8 30 maggio Torino - Milano 206 Dario Beni

Eberardo Pavesi, Carlo Galetti e Luigi Ganna al termine della seconda tappa del Giro d'Italia 1909, da Bologna a Chieti Credit Foto Imago

Dei 127 partecipanti, soltanto 49 completarono la corsa: il successo andò a Luigi Ganna (già vincitore della Milano-Sanremo in quello stesso anno) della squadra Atala, che si piazzò davanti a Carlo Galetti (Rudge Whitwort) e a Giovanni Rossignoli (Bianchi). La classifica generale venne stilata contando i piazzamenti nelle singole tappe e non il tempo complessivo di percorrenza: se così fosse stato, infatti, avrebbe stravinto Giovanni Rossignoli.

